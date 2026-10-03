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ロサンゼルス・ドジャースは、ディビジョンシリーズでフィラデルフィア・フィリーズを下したアトランタ・ブレーブスを本拠地で迎える。ワイルドカードシリーズが第3戦までもつれたことで、ドジャース側に有利に働く可能性があるようだ。米メディア『ヘビー』のT.J.フレンチ記者が10月1日（日本時間2日）に言及した。



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フィリーズとブレーブスは最終第3戦で決着をつけることになり、勝者のブレーブスはその翌日にロサンゼルスへ移動し、ドジャースとのシリーズ初戦に備える。



もしフィリーズが勝っていれば、第3戦でザック・ウィーラー投手とジョアン・デュラン投手を起用しており、ディビジョンシリーズ序盤での起用に影響が出ただろう。さらにクリストファー・サンチェス投手も直前に登板しているため、登板は第3戦以降になる可能性もあった。



起用状況を考えると、フィリーズとの対戦がよりドジャースに有利に映るようにも見えた。しかし、ブレーブスを含めてどちらが明確に戦いやすいとは言い切れない。



まもなく始まるディビジョンシリーズについて、フレンチ氏は「ワイルドカードシリーズが第3戦にもつれ込んだことで、ドジャースは優位性を手に入れたかもしれない。これにより多くの投手を起用し、より多くのエネルギーを消耗せざるを得なくなったからだ」と言及した。



確かにブレーブスは多くの選手を起用したかもしれないが、ドジャースは決して油断してはならない。大谷翔平選手やフレディ・フリーマン内野手らの状態に不安が残る中、ディビジョンシリーズから厳しい戦いになることは間違いないだろう。











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