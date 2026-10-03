







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、日本時間4日に予定されるナリーグ地区シリーズからポストシーズンの戦いが始まる。上位チームとどこまでやり合えるかについては不安要素もあるが、マックス・マンシー内野手は意に介していないようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同メディアは「ナリーグで2番目に良い成績を残したにもかかわらず、ドジャースは今季のプレーオフ進出チームを相手に、必ずしも好成績を残したわけではなかった。レギュラーシーズン最後の直接対決16試合ではわずか2勝14敗。勝率5割を超えたチームとの対戦でも通算38勝37敗だった」と、上位には分が悪い面があることに言及。



ただ、マンシーはこの点について「毎年のように、あるチームを相手にすごく苦戦していたチームが、ポストシーズンになるとその相手を圧倒するようなことがある。だから、本戦の結果はそれほど重要ではないんだ」、「結局はどのチームがいい野球をするか、どのチームが勢いに乗るか、どのチームの投手陣が力を発揮するか、そしてどのチームにものすごく調子を上げる打者が一人出てくるか、ということに尽きる。これを正しく予想する方法なんて本当にないんだ」といった見解を示しているという。



短期決戦はチームの総合力以上に勢いが大事とされているが、マンシーもどれだけピーキングがうまくいくかの方を重視しているのかもしれない。











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