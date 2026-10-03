







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、カイル・タッカー外野手がレギュラーシーズンを通して打撃不振に苦しんだ。ポストシーズンでは是が非でも活躍を見せたいところだが、本人もワールドシリーズ（WS）3連覇を切望しているようだ。米メディア『ヘビー』が報じた。



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今季のタッカーは154試合、打率.233、17本塁打、70打点と、昨オフ結んだ4年2億4000万円の契約には到底見合わないような数字で終了。ただ、9月は月別では最高の打率（.262）・本塁打（6本）を記録している。



同メディアによると、タッカーは来たるポストシーズンについて「ファンも、僕たちたち自身もWS優勝を期待している。だから結局のところ、その目標を達成できるのであれば、そこにたどり着くまでの過程がどうだったかは、それほど重要ではない。とにかく目標を達成できればそれでいい」と抱負を述べたという。



MLBではレギュラーシーズンで不振に苦しんだ選手が、ポストシーズンで復調、活躍して評価を持ち直したケースは少なからず存在する。ドジャースでは昨季、先発では今一つだった佐々木朗希投手がリリーフとして大きく貢献したことも記憶に新しいが、果たしてタッカーはどのようなプレーを見せてくれるのだろうか。











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