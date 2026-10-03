







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズは3日、しずてつスタジアム草薙で行われた「ファーム日本選手権2026」のファーストステージ（準決勝）で福岡ソフトバンクホークスと対戦。劇的な展開の末、淺間大基外野手が試合を決める一打を放ち、ファイナルステージ（決勝）進出を決めた。



2026年からファーム・リーグは東、中、西の3地区制に再編され、ファーム日本選手権も各地区の優勝3球団とワイルドカード1球団による4チームのトーナメント方式に変更された。東地区を制した日本ハムは、準決勝第1試合で西地区王者のソフトバンクと激突した。



試合は2回、ソフトバンクが2つの押し出し四球で2点を先制。対する日本ハムはその裏、育成1位ルーキーの常谷拓輝の適時打で1点を返すと、5回まで毎回得点を挙げ、6-2とリードした。



それでもソフトバンクは6回に1点を返すと、3点を追う9回、2死満塁から髙橋隆慶、渡邉陸の連続適時打で6-6の同点に追いついた。



その裏、日本ハムは1死二、三塁のチャンスを作る。打席には2番・淺間。マウンドにはこの回途中から登板した小林樹斗が上がった。



淺間は粘った末の9球目を捉え、鋭い打球を一塁方向へ放った。一塁手が捕球して本塁へ送球したものの、三塁走者の常谷がヘッドスライディングで生還。淺間のサヨナラ内野安打で、日本ハムが決勝への切符を手にした。



淺間は今季、ファームで46試合に出場し、打率.356、5本塁打、25打点、出塁率.444を記録。一軍では19試合で打率.163、2本塁打、3打点だったが、ファームでは好成績を残していた。



日本ハムは今季のファーム・リーグ東地区で111試合を戦い、62勝42敗7分、勝率.596で優勝。イースタン・リーグ時代の2011年以来15年ぶりとなるファーム優勝を果たし、2026年からスタートした東地区の初代王者に輝いた。



決勝は4日に同球場で行われる予定。日本ハムはDeNA―巨人の準決勝第2試合の勝者と、ファーム日本一の座を懸けて対戦する。

































【動画】球場大歓声！淺間のサヨナラ打&常谷のホームイン

DAZNベースボールのXより













劇的な試合に終止符を



試合を決めたのは淺間大基！

ファイターズ決勝進出！



🏆️ファーム日本選手権 準決勝

⚾️日本ハム×ソフトバンク

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【了】