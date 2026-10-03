







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、日本時間10月4日からポストシーズンへ突入する。ワールドシリーズ3連覇をかけた戦いがいよいよ本格化するのを前に、現在離脱中のエドガルド・エンリケス投手について朗報が届いたようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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エンリケスは61登板、4勝1敗11ホールド2セーブ、防御率2.85と好成績を残していた中、腰の違和感により9月中旬に負傷者リスト（IL）入り。ポストシーズンを控えたチームにとっては痛手になっていた。



そのエンリケスについて、同メディアは「ブランドン・ゴームズGMによると『非常に順調に回復している』といい、ナリーグ地区シリーズのロースターに入る可能性が高まっている。同GMは9月29日、報道陣の取材に応じ、彼がライブBPを行い順調だったと明かした。ワイルドカードシリーズ（WCS）免除の期間中にも、実戦形式の試合や追加のライブBPなどを行う予定で、復帰に向けてさらに確認すべき段階が残されている」と記している。



エンリケスは翌30日にILからは復帰しているが、このままの流れで戦列へ戻ることはできるだろうか。











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