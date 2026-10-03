オリックスは3日、エイベックスとともに『BsGravity AUDITION 2027』を開催することになったと発表した。

プロ野球界初の男女混成ユニットとして4年目、ダンス&ヴォーカルユニットとして14年目を迎える2027年。進化を続けるオリックス・バファローズのベースボールエンターテインメントに新しい風を吹かせる BsGravity

メンバーを募集する。

▼ 募集概要

対象年齢（申込時点）：18歳以上（2027年3月高校卒業見込みの方は可）〜35歳（2027年3月1日時点）

申込期間・〆切：10月7日（水）〜11月7日(土)

▼ 応募資格

・性別不問

・ダンスに自信のある方

・合格後、大阪市内もしくは大阪近辺に移住が可能な方(費用は自己負担となります)

・特定の芸能プロダクションやレコードメーカー等と契約を締結していない方

・健康で明るくやる気のある方

・原則としてホームゲームでの開催日全てに出演できる方

・レッスン・自主練・振付リハーサルに必ず参加できる方

・オリックス・バファローズ公式サイト、テレビ、雑誌などの各種メディアへの写真掲載、出演・映像放映が可能な方

・MC、歌、楽器、アクロバット、ボイスパーカッション、ラップ等、特技がある方歓迎

▼ オーディションスケジュール

10月7日（水）〜11月7日（土）

・一次審査（書類選考）

11月13日(金)までを予定。選考通過者のみに最終審査のご連絡をいたします。

・最終審査日程

11月29日(日)

※当日に合格者を発表し、衣装採寸などを当日に行います。

※本合格後辞退は受付できませんので予めご了承の上エントリーしてください。

<最終審査会場>

神戸市内を予定

【審査内容】

<パフォーマー部門>

パフォーマンス審査(指定演技):書類選考通過者に映像を事前に共有いたします。

<ヴォーカル部門>

歌唱審査(指定曲にて歌唱)+パフォーマンス審査(指定演技)

ヴォーカル審査:書類選考通過者に指定曲を提示させていただきます。

パフォーマンス審査(指定演技):書類選考通過者に映像を事前に共有いたします。