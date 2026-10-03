オリックスは3日、エイベックスとともに『BsGravity AUDITION 2027』を開催することになったと発表した。
プロ野球界初の男女混成ユニットとして4年目、ダンス&ヴォーカルユニットとして14年目を迎える2027年。進化を続けるオリックス・バファローズのベースボールエンターテインメントに新しい風を吹かせる BsGravity
メンバーを募集する。
▼ 募集概要
対象年齢（申込時点）：18歳以上（2027年3月高校卒業見込みの方は可）〜35歳（2027年3月1日時点）
申込期間・〆切：10月7日（水）〜11月7日(土)
▼ 応募資格
・性別不問
・ダンスに自信のある方
・合格後、大阪市内もしくは大阪近辺に移住が可能な方(費用は自己負担となります)
・特定の芸能プロダクションやレコードメーカー等と契約を締結していない方
・健康で明るくやる気のある方
・原則としてホームゲームでの開催日全てに出演できる方
・レッスン・自主練・振付リハーサルに必ず参加できる方
・オリックス・バファローズ公式サイト、テレビ、雑誌などの各種メディアへの写真掲載、出演・映像放映が可能な方
・MC、歌、楽器、アクロバット、ボイスパーカッション、ラップ等、特技がある方歓迎
▼ オーディションスケジュール
10月7日（水）〜11月7日（土）
・一次審査（書類選考）
11月13日(金)までを予定。選考通過者のみに最終審査のご連絡をいたします。
・最終審査日程
11月29日(日)
※当日に合格者を発表し、衣装採寸などを当日に行います。
※本合格後辞退は受付できませんので予めご了承の上エントリーしてください。
<最終審査会場>
神戸市内を予定
【審査内容】
<パフォーマー部門>
パフォーマンス審査(指定演技):書類選考通過者に映像を事前に共有いたします。
<ヴォーカル部門>
歌唱審査(指定曲にて歌唱)+パフォーマンス審査(指定演技)
ヴォーカル審査:書類選考通過者に指定曲を提示させていただきます。
パフォーマンス審査(指定演技):書類選考通過者に映像を事前に共有いたします。