フランス代表は現地時間2日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA1第3節でイタリア代表と対戦し、1－1で引き分けた。試合後、フランス代表FWデジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）が、フランスのテレビ局『TF1』を通して、試合を振り返った。

ジネディーヌ・ジダン監督下の新体制となって、今季のUNLをスタートさせたフランス代表は、初陣でトルコ代表を1－0で破ると、前節もベルギー代表を1－0で撃破。3連勝を目指し、ホーム『スタッド・ド・フランス』にイタリア代表を迎えた。試合は後半立ち上がりの55分、FWミカエル・オリーズ（バイエルン／ドイツ）のゴールで先手を取ったものの、68分には自陣でのボールロストから失点。試合はこのまま1－1でタイムアップを迎えていた。

試合後、ドゥエは「ドローという結果には少しがっかりしている。スタッド・ド・フランスに駆けつけてくれたファンの前で勝ちたかったんだ」と正直な本音を口にする。ただし、「この試合で掴んだポジティブな点は絶対に無駄にはしないよ。僕らにとって、良いプレーはたくさんあったのだから」とポジティブな所感も明かしている。

「攻守や状況を問わず、多くの面で監督の指示を忠実に実行できたと思っている。僕らはこの姿勢を続けていかなければならない。監督がロッカールームで言ったように、僕らは正しい道を進んでいる。そんな実感があるからこそ、この調子で続けることが大事だ」

次節は現地時間で10月5日に行われ、フランス代表は同じく『スタッド・ド・フランス』で、ベルギー代表と対戦する。ホーム連戦となるが、ドゥエは「月曜日にここで行われる次の試合こそ、絶対に勝ち取りたい」と力を込めた。

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