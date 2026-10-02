2日にZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ－ソフトバンクの試合後に、角中勝也の引退セレモニーが行われ、阪神・石井大智が角中にビデオメッセージを寄せた。

石井大智は「角中さん、20年間本当にお疲れ様でした。角中さんの活躍は、独立リーグ出身の僕たちにとって目標であり、憧れでした。これからは僕も角中さんの存在に近づいていけるように頑張っていきたいと思います。本当にお疲れ様でした」とコメント。

SNSでは『ファイティングドックス繋がりか』、『同じ高知FD出身やもんな』の声があった。