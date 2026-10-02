







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ディビジョンシリーズを前に状態を上げており、球団も打撃面に手応えを感じている。ブランドン・ゴームズGMは、スイングの状態も良く、シリーズへ向けて非常に良い状態にあると明かした。米メディア『LA・スポーツ・リポート』のアーロン・コロマ記者が9月29日（日本時間30日）に言及した。



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大谷は9月に負傷者リスト（IL）入りしたものの、レギュラーシーズン終盤に復帰。今季は左膝や右上腕二頭筋など複数の故障に苦しみ、投手としては7月以降マウンドから離れていた。



それでも打者として復帰し、ポストシーズンへ向けて調整を続けてきた。ゴームズGMは「スイングの調子は良い状態にある。このシリーズへ向けて良い感覚を持っていることが重要だ」と説明した。



大谷は過去2度のポストシーズンでは33試合に出場し、本塁打11、打点24、OPS.940を記録。昨季は本塁打8、打点14、OPS1.096を残し、リーグ優勝決定シリーズMVPにも選ばれた。



状態が心配される大谷についてコロマ氏は「昨季のポストシーズンに臨む前の水準には及ばないものの、怪我を抱えながらプレーしたことを考慮すれば、彼は堅実なシーズンを送ったと言える。歴史的な3連覇を目指すドジャースは、万全のコンディションの大谷が勝負の鍵を握ることになるだろう」と言及した。



ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースにとって、大谷が調子を取り戻すことは必要不可欠だ。レギュラーシーズン終盤の状態が不安だっただけに、この休養期間でいかにコンディションを整えられるかに注目だ。











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