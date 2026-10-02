







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、カイル・タッカー外野手がレギュラーシーズンで長らく打撃不振に苦しんだ。最終盤では少し復調気配を見せていたが、それでも来たるポストシーズンへの期待値は低いようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



今季のタッカーは154試合、打率.233、17本塁打、70打点と、昨オフに結んだ4年2億4000万ドルの契約には似つかわしくない成績でレギュラーシーズンが終了。一方、9月は月別では最高の打率（.262）・本塁打（6本）をマークしている。



ただ、同メディアは「残念ながら、プレーオフに入ったからといって、タッカーが突然スイッチを入れたように活躍し始めると期待するのは見当違いかもしれない。彼はこれまでポストシーズンで279打席に立ち、打率.233、出塁率.317、長打率.376、58三振を記録している。言い換えれば彼はプレーオフでも、今季を通して見せてきたのと全く同じように期待を裏切ってきた」と厳しく指摘。



さらに、「もし彼がその傾向を覆し、プレーオフで勝敗を左右するような活躍を見せれば、何よりもその姿が人々の記憶に残ることになるだろう。ただ、ドジャースでの彼について語る際、最大の問題となってきたのは、まさに『もし』という言葉だった」と記している。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】