







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



2日のプロ野球公示で、北海道日本ハムファイターズは宮崎一樹選手を一軍登録から抹消した。



宮崎選手は9月25日のファーム交流戦・中日ドラゴンズ戦で3打数2安打3打点をマーク。



一軍では27日の千葉ロッテマリーンズ戦に「2番・左翼」で先発出場し、3回に内角高めのナックルカーブを右前へ運んで4打数1安打。



翌28日の同カードには「9番・右翼」で先発したが、2回1死一、二塁の好機で三ゴロ併殺打に倒れるなど、2打数無安打に終わった。



今季は7月に一軍で5試合に出場し、プロ初本塁打を放った。ここまで7試合で打率.105、1本塁打、1打点となっている。



ファームでは90試合に出場して打率.296、4本塁打、32打点、10盗塁。46四球を選び、出塁率は.406。



宮崎選手は東京都出身の右投右打。山梨学院高、山梨学院大を経て、2023年ドラフト3位で日本ハムに入団した。



ルーキーイヤーの2024年に一軍デビューを果たし、4試合に出場してプロ初安打を記録。2年目の昨季は5試合に出場して6打数1安打、プロ初打点も挙げた。















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【了】