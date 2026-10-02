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読売ジャイアンツのリチャード内野手が2日、神宮球場で行われた東京ヤクルトスワローズ戦で、今季3号となる先制ソロを放った。



両軍無得点で迎えた2回。1死走者なしで打席に入ると、ヤクルト先発・山野太一が投じた2球目のスライダーを捉え、豪快に左翼席へ運んだ。神宮球場に訪れた巨人ファンからは「リチャードコール」が起き、歓声に包まれながらのホームインとなった。



NPBプラスによると、打球速度181キロ、最高到達点43メートルを記録した。



巨人は現在、首位・阪神タイガースと2ゲーム差。逆転優勝へ望みをつなぐためにも落とせない一戦で飛び出した豪快弾に、SNSでは「やばすぎ」「えぐい！」「ロマンある」など、称賛の声が上がっていた。



リチャードは今季、度重なる故障に見舞われ、一軍では試合前時点で12試合の出場にとどまっていた。それでも、大事な終盤戦で持ち前の長打力を発揮し、これで4試合連続安打となった。

































【動画】これはエグい！リチャード衝撃3号がこちら

DAZNベースボールのXより













モノが違う…



負けられない戦いでこの一発

リチャード 先制の3号ホームラン

打球速度181キロ、最高到達点43メートル

※NPBプラスより



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【了】