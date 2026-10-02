明治大の“通算防御率1.54”右腕がプロ志望届提出！ 今春は救援8試合すべて…









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。2日、全日本大学野球連盟がプロ志望届の提出者を公示し、明治大学の松本直投手が志望届を提出した。







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松本投手は鎌倉学園高から明治大に進学した、身長180センチ、体重90キロの右投げ右打ちの投手。



2年春の2024年春季リーグ戦でリーグ戦初登板を果たすと、7試合に登板して1勝、防御率1.93をマークした。同年秋も5試合に登板し、1勝1敗、防御率2.89だった。



3年生となった2025年は、春季リーグ戦で4試合に登板して8回を投げ、12奪三振、防御率1.13。秋は1試合の登板にとどまった。



最終学年の今年は、春季リーグ戦で8試合に救援登板し、そのすべてで試合を締めくくった。2勝0敗、16回1/3で18奪三振、防御率1.10をマーク。秋季リーグ戦では先発で1試合に登板し、5回を1安打無失点に抑えて白星を挙げている。



リーグ戦通算では26試合に登板して5勝1敗、防御率1.54。58回1/3で57奪三振と、投球回とほぼ同じ数の三振を奪っている。通算防御率1点台の右腕が、10月22日のドラフト会議で指名を勝ち取ることができるのか注目が集まる。













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