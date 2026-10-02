







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズが、最下位回避へシーズン最後の一戦を迎える。10月1日終了時点で59勝81敗2分の6位。5位・ヤクルトとは1.5ゲーム差で、残る試合は3日のヤクルト戦（神宮）のみとなった。



中日が最終戦に敗れれば、59勝82敗2分となり、最下位が確定する。一方、勝利しても最下位回避が決まるわけではなく、ヤクルトや広島の結果次第となる。



今後の残り試合に引き分けがない場合、中日が勝利したうえで、ヤクルトが残り4試合を1勝3敗以下で終えるか、広島が残り4試合に全敗すれば、中日は最下位を回避できる。



ヤクルトが1勝3敗の場合、中日とヤクルトはともに60勝81敗2分で並ぶ。この場合は直接対決の勝率で上回る中日が上位となる。中日はすでに今季のヤクルト戦で14勝9敗1分と勝ち越している。



なお、中日の最終戦が引き分けとなった場合にも、最下位回避の可能性は残る。ただし、ヤクルトが中日戦以外の残り3試合に全敗することが条件となる。



残された直接対決で踏みとどまれるか。中日は最下位脱出の望みをつなぐため、シーズン最後の一戦に臨む。















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