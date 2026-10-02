今季限りで現役を引退する東京ヤクルトスワローズの石川雅規。2002年のプロ入りから25年間、一度も途切れることなく一軍のマウンドに立ち続けてきた。大卒選手としては驚異的なキャリアだが、長いNPBの歴史には石川を上回る実働年数を記録した選手も存在する。そこで今回は、石川以上に長く一軍の舞台でプレーしたNPB史に残る“超長寿選手”を振り返る。（文：ニコ・トスカーニ）［1/2ページ］

[caption id="attachment_292884" align="aligncenter" width="1200"] ヤクルト・石川雅規（写真：産経新聞社）[/caption]

今シーズン限りでの現役引退を発表した石川雅規（ヤクルト）の引退試合が10月3日の中日戦に決定した。

東京ヤクルトスワローズによると、当日は試合終了後に引退セレモニーが行われる予定で、オリジナルVTRの放映、花束贈呈、石川の挨拶などがあるとのことだ。BSフジが試合後のセレモニーまで完全生中継することを発表している。

石川は記録的に息の長い選手だった。ルーキーイヤーの2002年に新人ながらローテーションを年間通して守り178.1イニングで12勝、防御率3.33を記録して新人王を受賞すると以降13度もシーズン規定投球回に到達した。

2008年には自身唯一のタイトルとなる最優秀防御率を獲得している。2002年から2026年まで毎年1試合以上に出場し、実働期間は四半世紀（25年）に及ぶ。

大卒プロ野球投手の平均在籍年数は約7年であり、平均的な大卒投手の3倍以上働いたことになる。

これほど長い実働期間をプロ野球選手が記録することは極めて稀だが、上には上がいる。今回は石川より長く働いたレジェンド超長寿選手を振り返る。

野村克也（実働26年）

[caption id="attachment_125358" align="aligncenter" width="530"] 南海ホークス時代の野村克也（写真：産経新聞社）[/caption]

もはや説明不要の名選手だろう。

長きに渡って名捕手として南海ホークス（現・ソフトバンク）のディフェンスの要として活躍し、打撃でも戦後初の三冠王に輝いている。

アマチュア時代の評価は低く、テスト生として入団したものの正捕手に定着し、その後ロッテ、西武を経て引退。引退時すでに46歳で、実働年数は26年にも及ぶ。

本塁打王を9度獲得し、通算657本塁打は歴代2位。11970打席と10472打数は歴代1位で質・量を両立させた26年間だった。

[caption id="attachment_292885" align="aligncenter" width="1200"] 花束を貰うヤクルト・石川雅規（写真：産経新聞社）[/caption]

今季限りで現役を引退する東京ヤクルトスワローズの石川雅規。2002年のプロ入りから25年間、一度も途切れることなく一軍のマウンドに立ち続けてきた。大卒選手としては驚異的なキャリアだが、長いNPBの歴史には石川を上回る実働年数を記録した選手も存在する。そこで今回は、石川以上に長く一軍の舞台でプレーしたNPB史に残る“超長寿選手”を振り返る。（文：ニコ・トスカーニ）［2/2ページ］

谷繁元信（実働27年）

[caption id="attachment_204038" align="aligncenter" width="530"] 横浜時代の谷繁元信（写真：産経新聞社）[/caption]

同じく名捕手として知られた谷繁氏は野村氏の実働をさらに1年上回る。

テスト生からスタートした野村氏と対照的にドラフト1位で華々しく大洋ホエールズ（現・DeNA）に入団すると1年目から1軍出場を果たし、中日移籍以降も息の長い活躍を続けた。

野村氏と異なりタイトルとは無縁だったが、強肩で高い盗塁阻止能力を評価されており、「無事是名馬」を体現したような高い稼働率でチームに貢献し続けた。

通算3021試合出場はNPB歴代1位の記録である。なお、MLBの最長実働記録はノーラン・ライアン氏の27年であり、以降の選手はMLB記録を上回る。

中嶋聡（実働29年）

以降、実働29年の1位タイ記録が3人並ぶがまたしても捕手である。

日本はリード（インサイドワーク）を重視する傾向にあり、ベテラン捕手の経験が評価されやすい。

名球会入りと殿堂入りを果たしている野村氏、谷繁氏に比べると中嶋氏は地味な印象が否めない。

オリックス時代はベストナインにも選ばれたが、西武移籍以降は控え捕手であり以降18シーズン1度もシーズン出場試合数が100試合を超えることはなかった。

日本ハム時代は「抑え捕手」として試合終盤に起用されるようになり、2007年に一軍バッテリーコーチ兼任になると選手兼任コーチのまま2015年まで現役を続けた。

名球会入りも殿堂入りも果たしておらず、派手な個人タイトルとは縁が薄かったが、29年間にわたって現役を続けたキャリアは異彩を放っている。

工藤公康（実働29年）

[caption id="attachment_271407" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアン時代の工藤公康【写真：産経新聞社】[/caption]

残る二人は投手だが、熱心なプロ野球ファンならすぐに頭に浮かんだであろう二人である。

1球団で現役生活を終える例が珍しくないNPBで「優勝請負人」として西武、ダイエー（現・ソフトバンク）、巨人の3球団で日本一に貢献した。

長いキャリアで浮き沈みも経験し、30歳を過ぎて移籍したダイエーでは一時成績が落ち込んだが30代後半になって2度目の全盛期を迎え1999年には36歳にして最多奪三振と最優秀防御率の二冠に輝いている。

以降も40歳近くまで一線級の先発投手であり、40歳を過ぎても先発ローテーションの一画としては十分な水準の活躍を続けた。

2004年には41歳3ヶ月での200勝を達成している（当時の史上最年長記録）。

山本昌（実働29年）

最後の一人は「長寿記録」と聞いて多くのプロ野球ファンの頭に真っ先に浮かぶ名前であろう。

同じく実働29年で1位タイの工藤氏と同じく高卒の左投手で数々のNPB最年長記録を持つ山本昌氏である。

工藤氏はアマチュア時代の評価は高くなく、ドラフト6位での指名だったが山本氏もエリートではなく5位指名だった。

当初の評価は低かったが、1988年にドジャース傘下マイナーに留学すると才能が開花し以降はエースとして中日一筋に太く長い活躍をすることになる。

獲得タイトルは最多勝3回、最優秀防御率1回、最多奪三振1回。40歳を過ぎてもエース級の活躍を続け、2006年には41歳1か月でノーヒットノーランを達成した（史上最年長記録）。

2008年には42歳11か月で200勝を達成している（こちらも史上最年長記録）。

2015年についに引退したが、最終登板時点で50歳1か月26日であり、50歳以上で出場した例はNPBでは山本氏ただ一人である。

【著者プロフィール】

ニコ・トスカーニ

大学卒業後、IT技術者をしながら「ニコ・トスカーニ」のペンネームでカルチャー系の兼業ライターとして活動。また共同制作者、脚本家として神谷正倫名義で『11月19日』（2019）、『階段下は××する場所である』（2021）、『正しいアイコラの作り方』（2024）の3本の劇場公開作がある。FanGraphsのデータを確認するのが趣味で、好きが高じて野球の原稿も時折手掛けている。

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