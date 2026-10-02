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2日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは山﨑伊織投手を一軍登録した。







巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

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山﨑投手は同日の敵地・明治神宮野球場で行われる東京ヤクルトスワローズ戦に先発予定。



一軍のマウンドは、6回97球を投げ3失点で降板した8月18日の横浜DeNAベイスターズ戦以来となる。



その後は右肩のコンディション不良で戦列を離れ、9月23日のファーム・リーグ、北海道日本ハムファイターズ戦で実戦復帰。4回1/3を投げて4安打1失点、7奪三振だった。



今季の一軍初登板は7月14日のヤクルト戦で、21日の広島東洋カープ戦で初勝利を挙げた。



ここまで5試合すべてに先発し、1勝1敗、防御率4.91。最速153キロの直球にフォークなどを交え、29回1/3で22奪三振を記録している。



山﨑投手は兵庫・明石商高、東海大を経て、2020年ドラフト2位で巨人に入団。プロ2年目の2022年に一軍デビューを果たし、20試合で5勝を挙げた。



2023年からは3年連続で2ケタ勝利をマークし、昨季は25試合に登板して自己最多の11勝、防御率2.07の成績を残した。



巨人の優勝条件は残り2試合全勝かつ、阪神が残り5試合で1勝未満という極めて難しい条件となったが、エースの快投で奇跡を呼び起こすことが出来るか。















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【了】