







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、日本時間4日に予定されるナリーグ地区シリーズからポストシーズンの戦いが始まる。ワールドシリーズ（WS）3連覇へ向けた第一関門となるが、米メディア『ドジャースネイション』は、初戦に不安要素があると言及している。



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同メディアは「ドジャースは雨であろうと晴れであろうと10月を戦い抜けるチームだが、日程の関係で猛暑の真っただ中で試合をすることになる。第1戦は一日の中で最も気温が高い時間帯に行われ、第2戦はそれより少し遅い時間に始まる。ドジャースは厳しいコンディションの中で戦うことになる。デーブ・ロバーツ監督は『できればナイターでやりたいとは思う。今週は暑くなりそうだし、ナイターでプレーできれば間違いなくその方がありがたい』と語っていた」と言及。



続けて、「土曜日のドジャースタジアムは雲がほとんどない快晴となり、気温は約39度前後、日曜日も約38度になる見込みだ。また、午後1時開始の第1戦では、太陽が外野手の目に入って守備が難しくなることも考えられる」と記している。



残念ながらロバーツ監督の願いは通じなさそうな状況だが、酷暑にうまく対応していくことはできるだろうか。











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