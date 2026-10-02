【DeNA】直近登板でプロ初黒星…DeNA、“最速154キロ右腕”が登録抹消　今季2…









横浜DeNAベイスターズ 最新情報



2日のプロ野球公示で、横浜DeNAベイスターズは若松尚輝投手を一軍登録から抹消した。



若松投手は直近の登板となった9月26日の阪神タイガース戦で、3-3の6回に2番手でマウンドへ。



先頭の森下翔太選手に四球を与えると、佐藤輝明選手の二塁打で無死二、三塁とされ、大山悠輔選手に勝ち越しの2点適時二塁打を浴びた。さらに四球を与えたところで降板し、4失点でプロ初黒星を喫した。チームも3-8で敗れた。



9月は10試合に登板し、21日の阪神戦ではホールドを挙げていた。



プロ2年目の今季は5月から一軍で登板を重ね、リリーフとしてここまで27試合に登板。今季最速154キロのストレートにスライダー、フォークを交え、0勝1敗2ホールド、防御率3.32をマーク。38回を投げて33奪三振を記録している。



ファームでも12試合に登板し、1勝0敗、防御率0.69の成績を残した。



若松投手は札幌第一高、札幌学院大、四国アイランドリーグplusの高知ファイティングドッグスを経て、2024年ドラフト4位でDeNAに入団。



ルーキーイヤーの2025年は一軍で7試合に登板し、防御率7.88だった。

































【動画】プロ初登板は堂々の三者凡退！若松尚輝のルーキー時の投球がこちら



DAZNベースボールのXより





札幌学院大→高知FD→横浜DeNA



プロ初登板は堂々の三者凡退

ドラフト4位ルーキー・若松尚輝が登場



⚾プロ野球(2025/7/5)

🆚DeNA×阪神

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【了】