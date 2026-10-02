阪神タイガースがリーグ連覇へ王手をかけつつある。優勝マジックは「2」となり、最短では3日に優勝が決まる可能性がある。その相手は、昨季も阪神の胴上げを目の前で見た広島東洋カープ。そして広島には、これまで実に7度も相手チームのリーグ優勝決定に居合わせてきた“優勝見届け人”がいる。ところが今年、阪神の胴上げが迫った絶妙なタイミングで、その選手がまさかの一軍不在となった。（文：八木遊）

阪神のリーグ連覇が、いよいよ現実味を帯びてきた。

10月1日の巨人との直接対決は延長12回、2-2の引き分け。6回の同点弾、9回の適時打と大山悠輔が2度追いつくなど、死闘の末、優勝マジックを「2」とした。

2日は阪神の試合がないため、同日のヤクルト-巨人戦の結果次第で優勝決定の条件も変わる。現時点での最短Vは3日となっている。

そんななか、ちょっと気になる選手がいる。一部の野球ファンから“優勝見届け人”と呼ばれている広島の秋山翔吾だ。

秋山はこれまで、相手チームがリーグ優勝を決める瞬間に、やたらと居合わせてきた。

その回数は実に7度。西武時代には2011年ソフトバンク、13年楽天、15年ソフトバンク、16年日本ハム、17年ソフトバンクと、7シーズンの間に5度も相手の胴上げを目の前で見ている。

16年は大谷翔平（当時日本ハム）に1安打15奪三振で完封され、日本ハムの優勝を許した試合でもあった。

そして広島へ移籍した後も、この奇妙な縁は途切れなかった。

2024年9月28日は、巨人がマツダスタジアムで広島を8-1で下し、4年ぶりのリーグ優勝を決めた。

続く2025年9月7日には阪神が甲子園で広島に2-0で勝利。秋山は2年続けて相手の歓喜をグラウンドで見ることになった。

しかも昨年は、秋山自身が最後の打者だった。9回2死から岩崎優の前に二ゴロに倒れてゲームセット。その直後、阪神ナインがマウンドへ駆け寄った。

ここまで来ると、単なる偶然と分かっていても出来すぎている。

そして今年も阪神は残り5試合のうち3試合が広島戦。3日はマツダスタジアム、6、7日は甲子園で顔を合わせる。条件次第では、広島が3年連続で対戦相手のリーグ優勝決定に立ち会う可能性がある。

ところが、その直前に“優勝見届け人”が一軍を離れた。

広島は10月1日、NPB感染症特例の対象として秋山の出場選手登録を抹消した。SNS上では「うわ優勝見届け人今おらんのか...」「また秋山が優勝見届人になるのかなと思ったら抹消されてた」など、秋山の不在に気づいたファンから多くの声が上がっている。

もちろん、秋山がいないから広島が阪神の胴上げを阻止できる、という話ではない。感染症特例では通常の抹消と異なり、10日間を待たず再登録される可能性もある。

そもそも優勝の行方もまだ決まったわけではない。阪神が広島戦で決めるとは限らず、4日のDeNA戦で決着するケースもある。さらに2ゲーム差で追う巨人にも逆転優勝の可能性は残されている。

秋山が早期復帰し、8度目の“見届け”となるのか。それとも“見届け人”不在のまま広島が3年連続で優勝決定に絡むのか。はたまた阪神が別カードで決めるのか。

広島が阪神を止め、それが巨人の逆転優勝につながる展開だってあり得る。秋山を巡る奇妙な縁が今年はどう転ぶのか。優勝争いとともに、最後まで見届けたい。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

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