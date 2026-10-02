







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは1日、知野直人選手と2027シーズンの選手契約を行わないことを発表した。



知野選手は第一学院高から当時BCリーグに所属していた新潟アルビレックスBCを経て、2018年ドラフト6位で横浜DeNAベイスターズに入団。



プロ3年目の2021年に一軍デビューを果たし、36試合に出場して打率.176、1本塁打を記録した。



2023年には自己最多の39試合に出場し、2本塁打をマーク。2025年は8試合の出場で打率.176、1本塁打に終わり、同年12月の現役ドラフトで中日へ移籍した。



移籍1年目の今季は4月11日に一軍昇格を果たしたが、代打と代走で6試合に出場して3打数無安打。5月2日に出場選手登録を抹消された。



ファームでは27試合で打率.184、2本塁打、10打点にとどまり、5月30日を最後に出場がなかった。



NPB通算では129試合に出場し、打率.157、4本塁打、12打点。プロ8年目の27歳は、在籍1年で中日を去ることになった。



















【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】