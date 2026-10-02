







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの山口航輝選手は1日、本拠地・ZOZOマリンスタジアムで行われた北海道日本ハムファイターズ戦に「2番・指名打者」で先発出場。0-3の8回に、今季34号となるソロ本塁打を放った。







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8回、無死走者なしで迎えた第4打席。この回からマウンドに上がった日本ハム4番手の堀瑞輝投手に対し、カウント3-1からの5球目、148キロの直球を捉えてバックスクリーンに運んだ。



試合は日本ハムが1回に万波中正選手の犠飛で先制し、5回にも2点を加えた。ロッテは8回の一発で1点を返し、9回2死満塁で再び山口選手に打席が回ったが、三ゴロに倒れて1-3で敗れた。



山口選手は明桜高から2018年ドラフト4位でロッテに入団し、今季がプロ8年目。



これまでのシーズン最多は2022年の16本塁打で、今季はその2倍を超える数字を残している。34本のうち17本は、本拠地・ZOZOマリンスタジアムで記録したもの。



この1発でベニーが2004年に記録した千葉移転後球団最多記録の35本塁打まで残り1本に迫った。



今季はここまで108試合に出場して打率.276、34本塁打、76打点。この日の堀投手を含め、左投手からは10本塁打を放っている。



本塁打数はパ・リーグで、福岡ソフトバンクホークスの栗原陵矢選手に次ぐ2位となっている。































【動画】自己最多の2倍超え！山口航輝がバックスクリーンへ運んだ第34号ソロがこちら



DAZNベースボールのXより





スラッガー覚醒のシーズンになった



これは長距離砲の打球

山口航輝がバックスクリーンへ34号ホームラン



⚾️ロッテ×日本ハム



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【了】