







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの大山悠輔選手は1日、本拠地・阪神甲子園球場で行われた読売ジャイアンツ戦に「5番・一塁」で先発出場。0-1の6回に、今季20号となる同点ソロ本塁打を放った。







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6回、無死走者なしで迎えた第3打席。この回からマウンドに上がった巨人2番手の西舘勇陽投手に対し、カウント2-2からの5球目、132キロのスライダーを捉えて左中間スタンドへ運んだ。



9月26日の横浜DeNAベイスターズ戦、30日の東京ヤクルトスワローズ戦に続く一発で、大山選手は3試合連続本塁打となった。9月は20試合で打率.325、4本塁打、14打点の成績を残していた。



試合は8回に吉川尚輝選手の犠飛で巨人に勝ち越されたが、9回2死二、三塁で大山選手が中前適時打を放ち、再び同点に追いついた。



延長12回、2-2の引き分けに終わり、首位・阪神と2位・巨人の今季最後の直接対決は決着がつかなかった。



大山選手は白鴎大から2016年ドラフト1位で阪神に入団し、今季がプロ10年目。2020年から3年連続で20本塁打以上を記録しており、今回が自身4度目の大台到達となった。



今季はここまで136試合に出場し、打率.283、20本塁打、84打点をマークしている。































【動画】3試合連続の一発！大山悠輔の第20号同点ソロがこちら



DAZNベースボールのXより





秋の大山が止まらない



大山悠輔が同点ホームラン

優勝争いの佳境で3戦連発



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【了】