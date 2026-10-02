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読売ジャイアンツの丸佳浩選手は1日、敵地・阪神甲子園球場で行われた阪神タイガース戦に「1番・左翼」で先発出場。3回の守備で、阪神の先制点を阻むバックホームを見せた。







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0-0の3回、巨人は1死二、三塁のピンチで5番・大山悠輔選手を迎えた。先発の竹丸和幸投手が投じた初球、136キロのカットボールを打ち返されると、打球は左翼へのフライに。



捕球した丸選手はすぐさま本塁へ送球し、タッチアップした三塁走者・森下翔太選手を本塁でアウトにした。この併殺でピンチを切り抜け、竹丸投手は5回無失点で降板した。



試合は4回に巨人が吉川尚輝選手の適時打で先制し、6回に大山選手のソロ本塁打で追いつかれた。



8回に吉川選手の犠飛で勝ち越したものの、9回に大山選手の同点適時打を許し、延長12回、2-2の引き分けに終わった。



丸選手は千葉経大付高から2007年高校生ドラフト3巡目で広島東洋カープに入団。2013年から7年連続でゴールデングラブ賞を受賞するなど、外野守備でも実績を重ねてきた。



37歳で迎えた今季は、ここまで72試合に出場して打率.217、2本塁打、20打点となっている。































【動画】ストライク返球！丸佳浩が先制点を阻んだバックホームがこちら



DAZNベースボールのXより





惚れ惚れするストライク返球



丸佳浩が完璧なバックホーム

タイガースは3イニング続けてホームが遠い...



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【了】