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ロサンゼルス・ドジャースはナ・リーグ2位の成績でディビジョンシリーズ進出を決め、アトランタ・ブレーブスとフィラデルフィア・フィリーズの勝者と対戦する。もしブレーブスが勝ち進んだ場合、ドジャースは苦戦を強いられるかもしれない。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が9月29日（日本時間30日）に言及した。



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ドジャースは今季、フィリーズと6試合を戦って4勝2敗。得失点でも34-23と上回り、6試合で12本の本塁打を放つなど、打線も好結果を残した。



対するブレーブスには今季6試合で1勝5敗と苦戦し、得失点も15-26。直近5試合をすべて落としており、クリス・セール投手には直近の対戦で完封負けを喫した。



ただし、ブレーブスはスペンサー・シュウェレンバック投手、ブライス・エルダー投手、スペンサー・ストライダー投手らがシーズン終了となる故障を抱え、先発陣には不安がある。さらに左投手相手のwRC+は91でメジャー24位にとどまり、左腕の多いドジャースが有利との見方もできるだろう。



注目の集まるドジャースのポストシーズンについて、コロマ氏は「ブレーブスとの相性はいいが、打線に揃うスター選手の存在が、戦いの行方に多くの不確定要素をもたらす。マット・オルソン内野手やロナルド・アクーニャJr.外野手は素晴らしい選手であり、いかなる時でも試合の流れを一変させる可能性を秘めている」と言及した。



大谷翔平選手ら圧倒的な戦力を誇るドジャースは、依然としてワールドシリーズ制覇の有力候補に挙げられている。しかし、その道は険しく、ディビジョンシリーズから厳しい戦いを強いられることになりそうだ。











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