









2026年オフのプロ野球で、ドラフト1位入団選手の戦力外が相次いでいる。2日までに小園健太、ブライト健太、藤浪晋太郎、中村奨吾、小園海斗、佐々木千隼の6選手が、所属球団から来季の契約を結ばないことを通告された。





DeNAでは3人が対象となった。2021年ドラフト1位の小園健太は、阪神との競合の末に入団したものの、5年間で一軍登板は2試合。2012年に阪神からドラフト1位指名を受けた藤浪晋太郎、2016年にロッテから1位指名された佐々木千隼も来季の構想から外れた。



中日は2021年ドラフト1位のブライト健太に戦力外通告。昨季は自己最多の83試合に出場したが、今季は5試合の出場にとどまった。



ロッテでは2014年ドラフト1位の中村奨吾が退団。長年主力としてプレーし、通算1000安打以上を記録した元主将だが、今季は一軍出場がなかった。本人は現役続行を希望している。



さらに広島は1日、2018年ドラフト1位の小園海斗と来季の契約を結ばないことを発表した。小園は昨季に首位打者と最高出塁率のタイトルを獲得し、今春にはWBC日本代表としてもプレーしており、異例の戦力外となった。



学生時代のスター選手、タイトルホルダー、長年の主力まで顔ぶれはさまざま。ドラフト1位も例外ではない、プロ野球界の厳しさが浮き彫りとなっている。





































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