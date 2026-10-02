







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、レギュラーシーズン最後の9月を不本意な結果で終えた選手がいる。主砲のフレディ・フリーマン内野手もその一人だが、ポストシーズンの戦いに突入するまでには十分改善できると自信を抱いているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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フリーマンはシーズン成績については、153試合、打率.288、16本塁打、70打点とまずまずの数字だった。一方、9月は20試合、打率.184、1本塁打、7打点と打撃不振に苦しんでいる。



同メディアは「ESPNによると、9月は散々な成績に終わったフリーマンは、今週いくつかの変更に取り組むと語った。彼は『毎日打撃練習（BP）をするつもりだ』と話しており、10月を迎えた時に再び相手にとって危険な打者になるため、自身で考えているプランに取り組んでいる」と言及。



また、「彼は2024年10月は『おそらく今の100倍は悪い状態だった』とも振り返っている。今回のポストシーズンでも立て直せると考えており、『土曜日までには必ず修正できると、自分自身を完全に信じている』と語った」と記している。











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