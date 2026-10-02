ロッテは2日、12時00分からマリーンズオンラインストアで「櫻坂46」とのコラボグッズを発売することになったと発表した。

このグッズは、11月14日および15日に櫻坂46「6th YEAR ANNIVERSARY LIVE」が開催されることを記念し、開催地であるZOZOマリンスタジアムを本拠地とするマリーンズとのコラボレーションとして販売。販売されるグッズは、選手フェイスタオル風デザインと両者のロゴが描かれたデザインのフェイスタオル、および在籍メンバーの名前がデザインされたベースボールシャツとなる。

受注販売はマリーンズオンラインストアにて本日10月2日12時00分～10月12日23時59分まで行う。

▼ 櫻坂46×マリーンズ コラボグッズ 商品詳細

・フェイスタオル（デザイン：選手フェイスタオル風デザイン・ロゴコラボ）：2,200円

・ベースボールシャツ（サイズ：S･M･L･XL、展開種類：櫻坂46、浅井恋乃未、石森璃花、稲熊ひな、遠藤光莉、遠藤理子、大園玲、大沼晶保、小田倉麗奈、勝又春、幸阪茉里乃、小島凪紗、佐藤愛桜、谷口愛季、田村保乃、中川智尋、中嶋優月、藤吉夏鈴、松田里奈、松本和子、的野美青、向井純葉、村井優、村山美羽、目黒陽色、森田ひかる、守屋麗奈、山川宇衣、山﨑天、山下瞳月、山田桃実）：7,000円

※全て税込