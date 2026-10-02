UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA2第3節が現地時間1日に行われ、ドイツ代表とセルビア代表が対戦した。

ここまで1分け1敗とユルゲン・クロップ新体制で未勝利が続くドイツ。3戦目での初勝利を狙った今節はグループ連敗中のセルビアをホームで迎え撃った。

ギリシャ代表戦から大幅にメンバーを入れ替えて臨んだドイツ。立ち上がりから攻勢を仕掛けると、アレクサンダル・パヴロヴィッチが際どいミドルシュートを記録。以降も主導権を握っていく。

前半半ばを過ぎてもペースをがっちりと握るホームチームは34分、セルジュ・ニャブリが正確なクロスをゴール前に供給するが、フロリアン・ヴィルツのヘディングシュートは相手GKの好守に阻まれる。

それでも、直後の39分にはボックス右で鮮やかなダブルタッチからヴィルツが左ポスト直撃のシュートを放つと、これをファーに詰めたトム・ビショフがワンタッチで合わせ、先制点とした。

前半終盤の畳みかける攻めで追加点こそ奪えなかったが、1点リードで折り返した後半も優勢に進めていく。ニック・ウォルトメイドらに際どい場面が訪れると、61分には相手陣内中央左を持ち上がったマクシミリアン・ミッテルシュテットからのラストパスをペナルティアーク付近で受けたヴィルツが巧みなファーストタッチでDFを外し右足シュートを流し込んだ。

その後、3点目を奪うチャンスもありながら、セルビアの意地の守備で阻まれたものの、相手の攻撃を危なげなく抑え込み、待望のクロップ体制初勝利を挙げた。

次節は現地時間で10月4日に行われ、ドイツはアウェイでギリシャと、セルビアはアウェイでオランダと、それぞれ対戦する。

【スコア】

ドイツ代表 2－0 セルビア代表

【得点者】

1－0 39分 トム・ビショフ（ドイツ代表）

2－0 61分 フロリアン・ヴィルツ（ドイツ代表）

【ハイライト動画】クロップ体制初勝利！ ドイツvsセルビア