







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、クローザーを務めていたエドウィン・ディアス投手が故障や不振に苦しんだ。レギュラーシーズン最終盤には復調気配を漂わせていたが、果たしてポストシーズンでの逆襲はなるか。米メディア『ドジャースネイション』が注目している。



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今季のディアスは右肘遊離体、首の炎症でそれぞれ長期離脱を経験。その影響で、シーズン成績は21登板、2勝2敗7セーブ、防御率8.68といった数字にとどまった。一方、首の炎症から復帰して以降の5試合では、5回無失点、被安打1、四球1、9奪三振と好投している。



そのディアスについて、同メディアは「シーズンを通して苦しみ続けた後、見事に立て直した。一時は防御率が2桁に達するなど完全な期待外れで、3年6900万ドルの契約を結んだ昨オフ時点で期待されていた姿とは正反対だった。しかし、首の炎症からの復帰後は、契約にふさわしいような投球を見せた」と評価。



その上で、「復帰当初は重要度の低い場面で起用されたが、非常に印象的な投球を見せたことで、再びクローザー候補として名前が挙がるようになった。一時はポストシーズンのロースター入りも危ぶまれていたが、自らの復活を完遂するチャンスを確実に手にした」と期待を寄せている。











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