「カブスが加わる可能性は低い」鈴木誠也、FA退団の公算大！？　他球団が…









鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の鈴木誠也外野手について、今オフにフリーエージェント（FA）となる同選手をカブスが引き留める可能性は低いと、米メディア『カブス・インサイダー』が報じている。

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同メディアのエバン・アルトマン記者は、イアン・ハップ外野手と鈴木が共にシーズン終了後にFAとなることに触れ、「来季、カブスはおそらく両翼の先発外野手が2人とも入れ替わるだろう」と伝えた。



シカゴへの愛着を繰り返し口にしてきたハップについても、「復帰するには、短期でかなり球団に有利な条件を受け入れる必要があるだろう」との見方を示している。



一方で、鈴木については「事情が異なる」と主張し「5シーズンにわたり、静かに非常に安定した成績を残してきた」と評価した上で、日本で複数回ゴールデングラブ賞を受賞しながら課題とされてきた守備も「今季は右翼で向上した」としている。



さらに、「今オフのFA組の中でもトップクラスの評価を受けるとみられ、投手陣への投資を重視するカブスにとっては手が届かなくなる可能性がある」と分析。



また、サハデブ・シャーマ記者とパトリック・ムーニー記者は「カブスが鈴木の争奪戦に加わる可能性は低い。



ましてや勝ち取るとなればなおさらだ」との見解を示した。











鈴木は今季143試合に出場し、打率.270、26本塁打、86打点、OPS.841をマークしている。



カブスはシーズン終了時のローテーション5人全員を失う可能性があり、投手補強が急務とされる。



外野を補強するとしても「コストが低くリスクのないマイケル・コンフォルト外野手のような獲得」にとどまる見込みで、マット・ショウ外野手とペドロ・ラミレス内野手が両翼で起用される可能性もあるという。



そうしたことを踏まえ、同メディアは「鈴木を失うことは攻撃陣に大きな打撃となるが、投手陣の立て直しという大きな課題がフロントの優先事項を占めることになりそうだ」とまとめている。



ワールドシリーズが終わる10月下旬から、現行の労使協定が失効する12月1日直前までの約1カ月間に、球団がどのように補強を進めるかに注目が集まりそうだ。



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