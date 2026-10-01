







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は負傷者リスト（IL）から復帰後、徐々に状態を上げており、ポストシーズンでの起用にも問題はないとみられている。デーブ・ロバーツ監督は、結果だけでなく身体の動きも日に日に良くなっているとの見方を示した。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のゲイブ・スモールソン記者が9月29日（日本時間30日）に言及した。



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大谷は2週間のIL入りから復帰後、レギュラーシーズン最後の5試合で21打数で安打5を記録。今季の最終打率は.275となった。



ロバーツ監督は「彼は問題なさそうだ。復帰後にある程度の打席を経験できたことは大きく、今週が非常に重要になる」と説明。状態に不安を抱えるフレディ・フリーマン内野手と同様に、大谷にとってもディビジョンシリーズまでの準備期間が大きな意味を持つとした。



大谷は今季、オールスター・ブレイク後の42試合で打率.246まで落ち込み、チームもその期間は21勝21敗だった。最終的に今季中の二刀流復帰を断念し、9月には打撃不振も重なってIL入りとなっていた。



まだ完全に不安が拭えていない大谷についてスモールソン氏は「現在は復帰しているが、明らかに100％の状態ではない。彼が万全な状態にどれだけ近づいているかが、3年連続のワールドシリーズ制覇を果たせるかどうかを左右することになるだろう」と言及した。



大谷の状態が上向いていることは、ドジャースにとって朗報だ。しかし、ワールドシリーズ3連覇への道のりは険しく、大谷が完治した状態であることを球団もファンも望んでいるだろう。











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