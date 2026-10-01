







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、9月にメジャーへ抜擢されたホスエ・デポーラ外野手が確かな爪痕を残した。ポストシーズンでチャンスをもらえるかは少々不透明な状況だが、現段階でも既に球団側は満足しているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



デポーラは同月12日に2Aからメジャーへ飛び級昇格を果たすと、同24日に降格となるまでに11試合、打率.323、1本塁打、7打点といった好成績をマークした。ポストシーズンについては、ダルトン・ラッシング捕手らとの兼ね合いでロースター入りが左右されるのではとみられている。



そのデポーラについて、同メディアはウィル・ライムズ副社長が「土曜日に彼に会って、『ここ数週間、ずっとお祝いばかりしてるじゃないか。メジャーのチームでシャンパンを開けて、今度はここ（3A）でもだ』と言ったんだ。彼にとってはかなり楽しい数週間だっただろうね。我々は彼のことを本当に誇りに思っている。育成部門のみんなが彼の成長に本当に力を注いできたし、成功する姿を見ることができてとても報われた気持ちだ」とコメントしたことを紹介。



合わせて、「ポストシーズンの各ラウンドでロースターに入れるのは26人だけだ。各ラウンド終了後には入れ替えが可能なため、彼はナリーグ地区シリーズでロースター入りしなかったとしても、その後にラインナップに加わる可能性はある」と今後の見通しにも触れている。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】