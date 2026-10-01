







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはワールドシリーズ3連覇を目指してポストシーズンへ臨むが、大谷翔平選手の打撃状態には不安が残っている。特に8月中旬以降は大幅に数字を落としており、故障の影響が続いている可能性が懸念されている。米メディア『ドジャース・ネイション』のキャメロン・キズラ記者が9月29日（日本時間30日）に言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ドジャースの今季を象徴する大きなテーマの1つが故障だった。ムーキー・ベッツ内野手の脇腹の故障に始まり、大谷も膝や腕の痛みに苦しみ、主力選手が万全とは言えない状態が続いた。



中でも大谷については、ここ最近のプレーが本来の姿から遠いと指摘されている。8月18日（同19日）からレギュラーシーズン終了までに19試合へ出場し、打率.160、出塁率.284、長打率.253、OPS.537にとどまった。



その期間は二塁打2、三塁打1、本塁打1で、得点8、打点3、盗塁4を記録。通常の大谷と比べれば打撃面の数字は大きく低下している。



ポストシーズンが近づく中、状態の不安が拭えない大谷についてキズラ氏は「特に大谷は懸念材料だ。複数回MVPに輝いた彼は、ここ数週間、本来のプレーができていない」と言及した。



圧倒的な存在感を放つ大谷でさえ、複数箇所の故障を抱えた状態では調子を落とすのも当たり前だ。ドジャースはディビジョンシリーズまでに休養期間があるため、ここでコンディションを万全な状態に整えてほしい。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】