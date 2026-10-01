







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、15日間の負傷者リスト（IL）から復帰後、まだ本来の姿には戻っていない。強い打球や選球眼が戻り、故障前とは違う姿を見せているものの、厳しい状態が続いているようだ。米メディア『ザ・グアム・デイリー・ポスト』のミルジャム・スワンソン記者が9月27日（日本時間28日）に報じた。



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大谷は復帰後2試合で3本の安打を放った。サンディエゴ・パドレス戦では5打数で安打2を記録し、メイソン・ミラー投手の102.6マイル（約165.1キロ）の速球を捉えて適時二塁打を放った。



数字の面でも変化は表れている。復帰後の試合では平均打球速度101.9マイル（約164キロ）を記録し、フェンス直前まで運ぶ強い打球が増えている。しかし、復帰後に本塁打を見せることなくレギュラーシーズンの終了を迎えた。



大谷は8月中旬以降、明らかに低迷しているのがわかる。当時は球団側が故障との関連を強く否定していたものの、その後アンドリュー・フリードマン編成本部長は、身体の問題が打撃に影響していたことを認めている。



ロバーツ監督は復帰後の大谷について「これが今後の好調の兆しであることを願っている。ロビー・レイ投手の最初のスライダーをボールとして見送ったことさえ、彼を有利なカウントに導いた。ここ数週間は、むやみにボール球に手を出していた」と言及した。



ILから復帰後も、大谷が不振を抜け出せていないのは明らかだ。ワールドシリーズ3連覇を達成するために、ディビジョンシリーズの開幕までに調子を取り戻してもらうことを願うしかない。











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