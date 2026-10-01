







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、日本時間4日のナリーグ地区シリーズ第1戦からポストシーズンが始まる。その対戦相手が決まるワイルドカードシリーズ（WCS）はもつれた展開になったことで、ドジャースとしては大きなメリットが得られたようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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ドジャースはアトランタ・ブレーブス対フィラデルフィア・フィリーズの勝者と対戦予定だが、ブレーブス先勝で迎えた第2戦では、フィリーズが8回裏に2点を奪い同点に。その後、延長10回に1点を勝ち越し逆王手をかけた。



この結果について、同メディアは「ブレーブスがロサンゼルス行きの準備を始めようとしているように見えた矢先、両チームは総力戦の第3戦を戦うことになった。これによって投手陣にはより大きな負担がかかり、ドジャースは休養面でさらに有利になる」と指摘。



続けて、「ブレーブスとフィリーズのどちらが好都合なのかについては多くの議論があるが、デーブ・ロバーツ監督によると、チームはそのことを気にしていない。チームが意識することになるのは、あらゆるアドバンテージが重要になるポストシーズンにおいて、ドジャースが5試合制のシリーズで大きな恩恵をもたらし得る優位性を一つ手にしたということだ」と記している。











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