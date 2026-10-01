







1日のプロ野球公示で、広島東洋カープは秋山翔吾外野手の出場選手登録を抹消した。







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秋山は2010年ドラフト3位で八戸大から埼玉西武ライオンズに入団。米球界でのプレーを経て、2022年に広島へ加入した38歳の外野手。



ここまで76試合に出場して185打数51安打、打率.276、3本塁打、16打点を記録している。



8月26日の横浜DeNAベイスターズ戦では「5番・右翼」でスタメン出場したものの、下半身の強い張りを訴えて途中交代した。



直近では9月28日のDeNA戦に代打で出場。8回2死二塁の場面で右前適時打を放ち、貴重な追加点をもたらした。



翌29日の読売ジャイアンツ戦では「5番・左翼」でスタメン出場。3打数無安打に終わり、試合終了時点で打率.276となっていた。



秋山はNPB感染症特例の対象となっているため、通常の規定による10日間を待たずに再登録することが可能となっている。











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