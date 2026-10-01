中日は1日、知野直人内野手と来季の契約を結ばないことを通知したと発表した。

知野は現役ドラフトで今季から加入し、6試合に出場して打率.000だった。

中日は9月29日に福敬登投手、三浦瑞樹投手、育成の土生翔太投手、尾田剛樹外野手、育成の川上理偉内野手、育成の津田啓史選手、9月30日に辻本倫太郎内野手、ブライト健太外野手と来季の契約を結ばないことを発表しており、3日で9人の選手が戦力外となった。

▼ 戦力外通告選手

＜内野手＞

知野直人