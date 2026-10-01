









埼玉西武ライオンズは1日、育成の奥村光一外野手と2027シーズンの選手契約を結ばないことを発表した。





奥村は東海大静岡翔洋高から東海大を経て、BCリーグの群馬ダイヤモンドペガサスでプレー。2023年育成ドラフト6位で西武から指名を受け、プロ入りを果たした。



ルーキーイヤーの2024年は背番号「132」でスタートしたが、6月に支配下選手契約を勝ち取り、背番号を「75」に変更した。同年は一軍で45試合に出場。79打数14安打、打率.177、3打点、2盗塁を記録した。



プロ2年目の昨季は一軍出場を果たせず、二軍で36試合に出場して打率.195、4打点、9盗塁。シーズン終了後に戦力外通告を受けたものの、球団と育成選手契約を結び、支配下復帰を目指すこととなった。



育成選手として迎えた今季は主に三軍でプレー。二軍では13試合に出場し、26打数5安打、打率.192、1本塁打、2打点、1盗塁という成績だった。



奥村は球団を通じ、「今年はほとんどの時間を三軍で過ごし、この3年間で一番苦しい一年でした。体は元気なのに、なかなか二軍に上がれず、何とも言えない気持ちで過ごしていました」とコメント。二軍の静岡遠征で放った本塁打が「一番印象に残っている」と振り返った。



プロ3年間で一軍出場は2024年の45試合。「ファンの皆さん、短い間でしたが応援していただき、本当にありがとうございました。この3年間は、僕にとって宝物です」と語った。



西武は同日、奥村のほか、育成のシンクレア投手にも来季の契約を結ばないことを通知している。























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