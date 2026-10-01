ヤクルトの本拠地・明治神宮球場 (C)Kyodo News

　ヤクルトは1日、10月7日（水）～28日（水）に開催される「第23回みやざきフェニックス・リーグ」の参加メンバーを発表した。

▼ 投手

西舘昂汰、中村優斗、荘司宏太、山崎太陽、石原勇輝、増居翔太、大道温貴、鈴木蓮吾、阪口皓亮、下川隼佑、竹山日向、翔聖、佐藤琢磨

▼ 捕手

矢野泰二郎、鈴木叶、松本龍之介、中川拓真

▼ 内野手

松下歩叶、石井巧、田中陽翔、武岡龍世、伊藤琉偉、髙野颯太

▼ 外野手

並木秀尊、モイセエフ、西村瑠伊斗、澤井廉

※参加メンバーは期間中に変更となる場合あり