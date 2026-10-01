ヤクルトは1日、10月7日（水）～28日（水）に開催される「第23回みやざきフェニックス・リーグ」の参加メンバーを発表した。
▼ 投手
西舘昂汰、中村優斗、荘司宏太、山崎太陽、石原勇輝、増居翔太、大道温貴、鈴木蓮吾、阪口皓亮、下川隼佑、竹山日向、翔聖、佐藤琢磨
▼ 捕手
矢野泰二郎、鈴木叶、松本龍之介、中川拓真
▼ 内野手
松下歩叶、石井巧、田中陽翔、武岡龍世、伊藤琉偉、髙野颯太
▼ 外野手
並木秀尊、モイセエフ、西村瑠伊斗、澤井廉
※参加メンバーは期間中に変更となる場合あり
ヤクルトは1日、10月7日（水）～28日（水）に開催される「第23回みやざきフェニックス・リーグ」の参加メンバーを発表した。
▼ 投手
西舘昂汰、中村優斗、荘司宏太、山崎太陽、石原勇輝、増居翔太、大道温貴、鈴木蓮吾、阪口皓亮、下川隼佑、竹山日向、翔聖、佐藤琢磨
▼ 捕手
矢野泰二郎、鈴木叶、松本龍之介、中川拓真
▼ 内野手
松下歩叶、石井巧、田中陽翔、武岡龍世、伊藤琉偉、髙野颯太
▼ 外野手
並木秀尊、モイセエフ、西村瑠伊斗、澤井廉
※参加メンバーは期間中に変更となる場合あり
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