西武が育成契約の2選手に戦力外通告　1軍経験の26歳外野手、長身193センチ…











埼玉西武ライオンズは10月1日、シンクレア投手、奥村光一選手の2選手に対し、2027年シーズンの選手契約を結ばないことを通知したと発表した。





シンクレアは父がカナダ人、母が日本人の左腕で、2023年育成選手ドラフト1位で西武に入団。



193センチの長身を生かした投球を武器に支配下昇格を目指したが、一軍登板を果たすことはできず。プロ3年目の今季は二軍でも1試合の登板にとどまり、1回無安打無失点、1四球、防御率0.00だった。



奥村は東海大静岡翔洋高、東海大、BCリーグ・群馬ダイヤモンドペガサスを経て、2023年育成ドラフト6位で西武に入団。



ルーキーイヤーの2024年6月に支配下登録を勝ち取ると、一軍45試合に出場し、打率.177、3打点、2盗塁を記録した。



しかし、2025年シーズン終了後に来季の支配下選手契約を結ばないことを通告され、その後は育成選手として再契約。背番号も「75」から「116」に変更され、今季は支配下復帰を目指してプレーしていた。



今季は一軍出場がなく、二軍でも13試合の出場で打率.192、1本塁打、2打点、1盗塁。多くの時間を三軍で過ごすなど出場機会が限られ、再び支配下登録を勝ち取ることはできなかった。























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