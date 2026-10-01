広島が小園海斗ら4選手に戦力外通告　球界屈指の守備職人、将来期待の23歳…











広島東洋カープは1日、矢野雅哉内野手、小園海斗内野手、前川誠太内野手、田村俊介外野手の4選手に対し、来季の契約を結ばないことを通告したと発表した。





小園は報徳学園高から2018年ドラフト1位で広島に入団。高卒1年目から58試合に出場すると、2021年には113試合で打率.298をマーク。



その後も主力として活躍し、2024年は全143試合に出場して打率.280、2本塁打、61打点、翌2025年には138試合で打率.309、3本塁打、47打点、12盗塁を記録した。



今季も101試合に出場したが、打率.257、1本塁打、23打点、4盗塁と前年から数字を落とした。プロ通算では763試合に出場し、打率.279、790安打、28本塁打、251打点、44盗塁を記録している。



矢野は亜細亜大から2020年ドラフト6位で広島に入団。高い守備力を武器に出場機会を増やし、2024年には自己最多の137試合に出場して打率.260、2本塁打、38打点、13盗塁を記録した。



しかし、昨季は112試合で打率.208と成績を落とし、今季は44試合の出場で打率.167、1本塁打、5打点、2盗塁にとどまった。



前川は敦賀気比高から2021年育成ドラフト2位で広島に入団。育成選手として経験を積み、2025年に支配下登録を勝ち取って一軍デビュー。



同年は28試合に出場し、打率.185、9打点を記録した。今季は25試合に出場したものの、打率.095、0本塁打、2打点と結果を残せなかった。



田村は愛工大名電高から2021年ドラフト4位で広島に入団。高卒2年目の2023年に一軍10試合で打率.364を記録すると、2024年には37試合、昨季も25試合に出場した。



将来の中軸候補として期待を集めていたが、今季は一軍4試合の出場にとどまり、12打数1安打の打率.083、1打点。プロ通算では76試合に出場し、打率.227、1本塁打、10打点だった。



主力として長年一軍でプレーしてきた小園、矢野に加え、将来を期待されていた前川、田村も来季の構想から外れることになった。







































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