









広島東洋カープは1日、小園海斗内野手と2027シーズンの選手契約を行わないことを発表した。





小園は報徳学園高から2018年ドラフト1位で広島に入団。高卒1年目から58試合に出場すると、プロ3年目の2021年には113試合で打率.298を記録し、主力に定着した。



その後も主力として活躍し、2024年は全143試合に出場して打率.280、2本塁打、61打点をマーク。



昨季は138試合で打率.309、3本塁打、47打点、12盗塁と好成績を残し、自身初となるセ・リーグ首位打者と最高出塁率のタイトルを獲得した。



プロ8年目の今季は101試合に出場し、369打数95安打、打率.257、1本塁打、23打点、4盗塁。一方、ファームでは25試合に出場し、打率.380、3本塁打、13打点、出塁率.427を記録していた。



一軍通算では763試合に出場し、打率.279、28本塁打、251打点、44盗塁。前年に首位打者を獲得した実績を持つ26歳の内野手だったが、広島での8年間に幕を下ろすことになった。





































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