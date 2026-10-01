









広島東洋カープは1日、前川誠太内野手と2027シーズンの選手契約を行わないことを発表した。





前川は2021年育成ドラフト2位で敦賀気比高から広島に入団。育成選手としてプロ生活をスタートし、支配下登録を目指してファームで経験を積んだ。



2024年オフには一度戦力外通告を受けたものの、育成選手として再契約。背水の陣で臨んだ2025年は二軍で結果を残し、7月に念願の支配下選手契約を勝ち取った。



支配下1年目となった昨季は一軍で28試合に出場。54打数10安打、打率.185、9打点を記録した。代打では打率.333をマークするなど、限られた出場機会で存在感を示した。



プロ5年目の今季は一軍で25試合に出場。21打数2安打、打率.095、0本塁打、2打点という成績で、7月30日に出場選手登録を抹消されて以降は一軍出場がなかった。



ファームでは30試合に出場し、102打数26安打、打率.255、3本塁打、9打点を記録。4月には1試合3安打を放ち、3ラン本塁打を記録するなど、持ち味の打撃をアピールする試合もあった。



プロ通算では一軍53試合に出場し、75打数12安打、打率.160、0本塁打、11打点という成績が残っている。



広島は同日、前川のほか小園海斗、矢野雅哉の両内野手、田村俊介外野手にも来季の契約を結ばないことを通知した。





































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