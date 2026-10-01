









広島東洋カープは1日、矢野雅哉内野手と2027シーズンの選手契約を行わないことを発表した。





矢野は育英高、亜細亜大を経て、2020年ドラフト6位で広島に入団。ルーキーイヤーから一軍出場を果たすと、2023年には93試合に出場するなど、持ち味の高い守備力を武器に出場機会を増やした。



2024年には自己最多となる137試合に出場し、打率.260、2本塁打、38打点、13盗塁を記録。遊撃のレギュラーに定着し、同年は自身初となるゴールデン・グラブ賞にも輝いた。



しかし、昨季は112試合の出場で打率.208、1本塁打、19打点と打撃面で苦戦。今季は開幕を二軍で迎え、4月に一軍へ昇格したものの、44試合で48打数8安打、打率.167、1本塁打、5打点にとどまった。



一軍通算では454試合に出場し、打率.224、6本塁打、70打点、24盗塁。2年前にはゴールデン・グラブ賞を獲得した実績を持つ27歳の内野手だったが、プロ6年目で広島を退団することになった。





































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