







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、日本時間4日から始まるナリーグ地区シリーズへ向け各選手が調整に励んでいる。9月は故障離脱もあり、思うような活躍ができなかった大谷もその一人だが、米メディア『ドジャースネイション』は練習中のあるシーンに注目している。



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大谷は左膝や右上腕、首などに不安を抱えながらプレーしていた中、同9月12日～23日にかけ負傷者リスト（IL）入り。その影響もあり、同月は8試合、打率.200、0本塁打、1打点といった数字にとどまった。



その大谷について、同メディアは「大谷が普段は決してしないことをしている姿が目撃された。グラウンドで打撃練習を行っていたのだ。ドジャースが公開した動画では、彼がチームメートとともに打撃練習を行っている様子が映っている。スイングの状態は良く、目立った違和感や痛そうな表情は見られなかった。また、しっかりと体を回転させているように見え、動きに何らかの制限がある様子もなかった」と言及。



続けて、「普段の大谷は室内のバッティングケージやトラジェクトアークで調整しているが、時折ルーティンを変えることもある。デーブ・ロバーツ監督によると、大谷がこのようにルーティンを変えた時は、調子が上向くことが多いという」と記している。











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