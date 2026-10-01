







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツは1日、育成のフランシス・グズマン投手と2027シーズンの選手契約を結ばないことを発表した。



グズマンはドミニカ共和国出身の左腕。身長189センチ、体重90キロの恵まれた体格を誇り、巨人が2025年6月にドミニカ共和国で開催したトライアウトに参加した。



プロ経験はなかったものの、同トライアウトに合格。同年8月に育成選手として巨人と契約を結び、背番号「042」で日本でのプロ生活をスタートさせた。



入団時には球団を通じ、「素晴らしい機会を与えてくださったジャイアンツに感謝申し上げます。日本最高の球団に選んでいただき、大変光栄です」と喜びを語っていた。



育成選手として迎えた今季は、主に三軍で実戦経験を積んだ。だが支配下選手契約を勝ち取ることはできず、一・二軍の公式戦登板はないまま、加入から約1年で球団の来季構想から外れることとなった。



巨人は前日30日にも、育成の板東湧梧、富田龍、松井颯、石田隼都、吉村優聖歩、森本哲星の各投手、喜多隆介捕手、北村流音、田上優弥の両内野手と来季の契約を結ばないことを発表している。





















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