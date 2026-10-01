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日本野球機構は1日付の出場選手登録・登録抹消を公示した。
セ・リーグ
【登録】
中日 投手 大野 雄大
中日 内野手 田中 幹也
広島 内野手 林 晃汰
広島 外野手 久保 修
【抹消】
広島 外野手 秋山 翔吾
広島 外野手 大盛 穂
※10月11日以後でなければ出場選手の再登録はできない。
【注】広島の秋山翔吾、大盛穂はNPB感染症特例の対象選手。林晃汰選手、久保修選手はその代替指名選手となる。
パ・リーグ
【登録】
ソフトバンク 投手 徐 若熙
ソフトバンク 捕手 谷川原 健太
ソフトバンク 内野手 廣瀨 隆太
ソフトバンク 外野手 周東 佑京
楽天 投手 瀧中 瞭太
ロッテ 投手 河村 説人
ロッテ 投手 S．ロング
【抹消】
ソフトバンク 捕手 渡邉 陸
ロッテ 投手 澤田 圭佑
ロッテ 投手 吉川 悠斗
※10月11日以後でなければ出場選手の再登録はできない。
【注】ソフトバンクの谷川原健太はNPB感染症特例により、出場選手登録抹消後10日間を経ずに復帰となる。代替指名選手の渡邉陸は出場選手登録抹消となるが、NPB感染症特例の適用により、10日間を経ずに再登録可能。
【了】