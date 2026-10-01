広島東洋カープの秋山翔吾（写真：産経新聞社）

　

プロ野球　最新情報（最新ニュース）

　日本野球機構は1日付の出場選手登録・登録抹消を公示した。

セ・リーグ

【登録】

中日　　　　　投手　　大野　雄大

中日　　　　　内野手　田中　幹也

広島　　　　　内野手　林　晃汰

広島　　　　　外野手　久保　修

 

【抹消】

広島　　　　　外野手　秋山　翔吾

広島　　　　　外野手　大盛　穂

 

※10月11日以後でなければ出場選手の再登録はできない。

 

【注】広島の秋山翔吾、大盛穂はNPB感染症特例の対象選手。林晃汰選手、久保修選手はその代替指名選手となる。

 

　

 

パ・リーグ

【登録】

ソフトバンク　投手　　徐　若熙

ソフトバンク　捕手　　谷川原　健太

ソフトバンク　内野手　廣瀨　隆太

ソフトバンク　外野手　周東　佑京

楽天　　　　　投手　　瀧中　瞭太

ロッテ　　　　投手　　河村　説人

ロッテ　　　　投手　　S．ロング

【抹消】

ソフトバンク　捕手　　渡邉　陸

ロッテ　　　　投手　　澤田　圭佑

ロッテ　　　　投手　　吉川　悠斗

 

※10月11日以後でなければ出場選手の再登録はできない。

 

【注】ソフトバンクの谷川原健太はNPB感染症特例により、出場選手登録抹消後10日間を経ずに復帰となる。代替指名選手の渡邉陸は出場選手登録抹消となるが、NPB感染症特例の適用により、10日間を経ずに再登録可能。

　

 

【了】