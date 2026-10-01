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日本野球機構は1日付の出場選手登録・登録抹消を公示した。

セ・リーグ

【登録】

中日 投手 大野 雄大

中日 内野手 田中 幹也

広島 内野手 林 晃汰

広島 外野手 久保 修

【抹消】

広島 外野手 秋山 翔吾

広島 外野手 大盛 穂

※10月11日以後でなければ出場選手の再登録はできない。

【注】広島の秋山翔吾、大盛穂はNPB感染症特例の対象選手。林晃汰選手、久保修選手はその代替指名選手となる。

パ・リーグ

【登録】

ソフトバンク 投手 徐 若熙

ソフトバンク 捕手 谷川原 健太

ソフトバンク 内野手 廣瀨 隆太

ソフトバンク 外野手 周東 佑京

楽天 投手 瀧中 瞭太

ロッテ 投手 河村 説人

ロッテ 投手 S．ロング

【抹消】

ソフトバンク 捕手 渡邉 陸

ロッテ 投手 澤田 圭佑

ロッテ 投手 吉川 悠斗

※10月11日以後でなければ出場選手の再登録はできない。

【注】ソフトバンクの谷川原健太はNPB感染症特例により、出場選手登録抹消後10日間を経ずに復帰となる。代替指名選手の渡邉陸は出場選手登録抹消となるが、NPB感染症特例の適用により、10日間を経ずに再登録可能。

【了】