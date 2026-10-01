









埼玉西武ライオンズは1日、育成のシンクレア投手と2027シーズンの選手契約を結ばないことを発表した。





シンクレアはカナダ出身の左腕。ジョンオリバー高から米国のコチス短大、メアリー大を経て、四国アイランドリーグplusの徳島インディゴソックスでプレー。2023年育成ドラフト1位で西武から指名を受け、プロ入りを果たした。



193センチ、94キロの恵まれた体格を誇り、長身を活かした本格派左腕として期待された。背番号「125」で支配下昇格を目指し、プロ生活をスタート。



しかし制球面に苦しむ時期が続き、支配下選手契約を勝ち取ることはできなかった。プロ3年目の今季も育成選手としてシーズンを迎え、一軍での登板はなかった。



今季は二軍公式戦でも1試合の登板にとどまった。1回を無安打無失点に抑えた一方、1四球を与え、防御率0.00という成績だった。



三軍戦などで実戦経験を重ねていたが、球団の来季構想から外れることとなった。



プロ3年間で支配下登録を果たせず、一軍公式戦への出場はなし。戦力外通告を受けた後も、現役続行を希望している。



【シンクレア投手コメント】

「今は悔しい気持ちが一番強いです。体もまだ元気ですし、まだプレーできると思っています。日本でプレーしていなかった僕をドラフトで指名していただき、3年間さまざまなチャンスをいただいたことに感謝しています。また、コーチやスタッフの皆さんにも、最初から最後までサポートしていただき、本当に感謝しています。一軍での登板機会がなかった僕にも、毎日応援してくださるファンの皆さんがいました。その応援があったからこそ、ここまでがんばることができました。ありがとうございました」























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【了】