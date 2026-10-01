DeNAは1日、野球を通じた地域貢献活動の一環として、11月23日（祝・月）に「キッズベースボールフェスティバル2026」を開催すると発表した。

2012年にスタートした『キッズベースボールフェスティバル』では、横浜DeNAベイスターズの現役選手が講師として野球を指導したり一緒にプレーすることで、子どもたちが野球がもっと好きになることを目指している。

今回は、横浜スタジアムと横須賀スタジアムに加え、ENEOS野球部の協力を得て「ENEOSとどろきグラウンド」での初の開催が決定。

さらに各会場では、JABA神奈川県野球協会加盟の東芝野球部・三菱重工East野球部・日産自動車野球部・ENEOS野球部の計4チームの選手が横浜DeNAベイスターズの現役選手と共に講師として参加し、プロアマの垣根を越えて共に野球の楽しさを伝える。

参加対象は「学童野球連盟枠」と「一般公募枠」に分かれており、この度「一般公募枠」で参加する小学校5・6年生の参加者を募集する。

▼ 『キッズベースボールフェスティバル2026』概要

【開催日時】

2026年11月23日(祝・月)

第1部 8:30～9:55

第2部 10:20～11:45

第3部 12:10～13:35

第4部 14:00～15:25

※時間は予定

【会場】

横浜スタジアム、横須賀スタジアム、ENEOSとどろきグラウンド

【参加対象】

学童野球連盟枠：横浜市・横須賀市・川崎市の学童野球連盟のチームに所属している小学校5年生、6年生

公募枠：小学校5年生、6年生

【参加選手（講師）】

横浜スタジアム：横浜DeNAベイスターズ、東芝野球部、三菱重工East野球部

横須賀スタジアム：横浜DeNAベイスターズ、日産自動車野球部

ENEOSとどろきグラウンド：横浜DeNAベイスターズ、ENEOS野球部