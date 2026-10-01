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読売ジャイアンツは30日、育成の石田隼都投手と2027シーズンの選手契約を結ばないことを発表した。



石田は東海大相模高時代にエースを務め、3年春の2021年選抜高校野球大会でチームを優勝へ導いた。同年のドラフト4位で巨人から指名を受け、プロ入りを果たした。



高卒1年目の2022年は二軍で2試合に登板。翌2023年には二軍で8試合に登板して3勝を挙げたが、その後は故障に苦しんだ。



2024年には左肘のトミー・ジョン手術を受け、シーズン終了後に育成選手として再契約。背番号を「56」から「077」に変更し、支配下復帰を目指してリハビリを続けた。



昨季7月には三軍戦で実戦復帰を果たしたものの、その後も左肘の痛みに悩まされた。今季も一軍、二軍での公式戦登板はなく、支配下復帰を果たすことはできなかった。



石田はプロ入りから5年間で一軍登板はなし。23歳で現役を引退することを決断した。



9月27日にジャイアンツ球場で行われたIMF富山バンディッツとの三軍戦では、現役最後のマウンドに上がった。高校時代にセンバツ優勝を経験した左腕が、5年間のプロ生活に幕を下ろした。



巨人は同日、石田のほか、育成の板東湧梧、富田龍、松井颯、吉村優聖歩、森本哲星の各投手、喜多隆介捕手、北村流音、田上優弥の両内野手にも来季の契約を結ばないことを発表している。





















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